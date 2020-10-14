Узбекистан впервые избран в Совет ООН по правам человека

CentralAsia (UZ) - Делегаты Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов впервые в истории избрали Узбекистан на трехлетний срок в Совет ООН по правам человека (СПЧ).

Голосование по выборам новых членов Совета по правам человека прошло во вторник. В составе Совета - 47 государств. У группы восточноевропейских государств в этом органе 6 мест. У Азии и Африки - по 13, у Латинской Америки – 8 и у группы, объединяющей западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль, – 7 мест.

Членами СПЧ на трехлетний период, начинающийся 1 января 2021 года, были избраны 15 стран: Боливия, Китай, Кот-д'Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Россия, Сенегал, Украина, Узбекистан, Великобритания.

Совет по правам человека является органом Генеральной Ассамблеи ООН. Он собирается регулярно, не менее трех раз в год. Одна из его сессий является основной и длится десять недель. Совет может проводить специальные чрезвычайные сессии по требованию одной трети его членов, в том числе для рассмотрения вызывающих тревогу ситуаций с правами человека в отдельных странах.

Члены Совета избираются на три года большинством голосов делегатов Генеральной Ассамблеи путем прямого тайного голосования.