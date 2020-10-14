Граждане Узбекистана могут посетить 57 стран без визы, - рейтинг паспортов

CentralAsia (UZ) - Международная консалтинговая компания Henley & Partners (H&P) представила во вторник, 13 октября, обновленный рейтинг паспортов мира — HPI — оценивающий их по количеству стран, в которые обладатель паспорта может въехать без визы.

В списке, составленном компанией Henley & Partners, индекс Узбекистана поднялся на три позиции и получил 83 место. Согласно рейтингу, граждане Узбекистана могут въезжать в 57 стран без визы или получить визу по прибытии.

Узбекистан поделил 83-е место с Кот-д'Ивуаром и Габоном. Первое место в рейтинге занимает Япония. Граждане Японии имеют право въезжать в 191 страну без визы или получать визу по прибытии.

На втором месте Сингапур с 190 странами, за ним следуют Южная Корея и Германия. Их граждане могут въезжать в 189 стран без визы или получить визу по прибытии.

В самом низу рейтинга оказались паспорта стран с крайне низким уровнем жизни, практически (или даже вовсе) не имеющих соглашений о свободном посещении других государств. Так, например, жители Афганистана, чей паспорт в 2016 году оказался худшим, могут свободно посетить только 24 страны. Для сравнения: у Германии есть безвизовые соглашения со 176 странами. А свободно переселиться в другую страну граждане Афганистана вообще не могут.

Составители индекса отмечают, что пандемия коронавируса сделала так, что соглашения между государствами о безвизовом въезде стали фактически формальностью. Их заменили временные, но оттого не менее грозные закрытия границ и запрет на въезд в ту или иную страну граждан с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Эксперты H&P говорят, что пандемия изменила само отношение людей к свободе передвижения. Фактически она уравняла граждан благополучных демократий и небогатых развивающихся стран в том, что касается свободы передвижения. «По мере того как страны во всем мире борются за управление новой категорией риска — распространителями вируса — произошел сдвиг от свободы передвижения, считающейся прерогативой граждан с некогда могущественными паспортами, к осознанию того, что теперь это необходимая роскошь для тех, кто желает получить первоклассное образование, возможности для бизнеса и качественное медицинское обслуживание»,— считает председатель правления Henley & Partners Кристиан Келин.