В России каждый десятый госпитализированный с COVID-19 находится в тяжелом состоянии

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CentralAsia (CA) - В России среди госпитализированных пациентов с коронавирусом 11% находятся в тяжелом состоянии, 1,5% — в крайне тяжелом состоянии, сообщил в среду глава российского Минздрава Михаил Мурашко, пишет Интерфакс.

«В целом по стране почти 66% больных получают помощь амбулаторно. Среди госпитализированных почти 20% - больные с легким течением, 68% - средней степени тяжести, почти 11% - с тяжелым течением, около 1,5% - крайне тяжелое течение. На ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся 2356 человек», - сказал Мурашко.

Он отметил, что за неделю уровень заболеваемости увеличился с 41 до 52-53 человек на 100 тыс. населения.

Министр сообщил, что сейчас развернуто 176 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом. Максимально Россия разворачивала в июне 185 тыс. коек, то есть «пока не достигли максимума».