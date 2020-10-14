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  14 октября 2020
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Видео — Ким Чен Ын расплакался во время торжественной речи

CentralAsia (CA) -  

Лидер Северной Кореи не смог сдержать эмоций, выступая на параде в честь 75-летия основания Трудовой партии.

Ким Чен Ыну пришлось снять очки и утереть слезу, когда он говорил о о борьбе с коронавирусом и ухудшающейся, несмотря на его обещания, экономической ситуации в стране.

Как пишет ВВС, критики называют все это постановкой, призванной показать близость лидера КНДР к переживаниям народа.3

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