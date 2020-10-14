С застрявших в России граждан Туркменистана требуют $1000 за возвращение домой, - СМИ

CentralAsia (TM) - Неофициальная стоимость билета на вывозной рейс из России для граждан Туркменистана составляет 75 тысяч рублей ($970). Как сообщают источники turkmen.news, именно такую сумму требовали с желающих попасть на рейс T5706 7 октября, следовавший из московского аэропорта «Домодедово» в Туркменабад.

По расписанию рейс должен был вылететь в 11 часов. В 10:30 на сайте аэропорта появилось сообщение о том, что посадка закончена. Однако в реальности самолет вылетел в 13:45. В это время работники консульства производили досадку, требуя заплатить за билет 75 тысяч.

«У моего друга нет таких денег, — рассказывает россиянин, временно приютивший гражданина Туркменистана. — Он надеется попасть на один из вывозных рейсов, используя ранее купленный билет на апрель, но из консульства так и не звонят. Один раз он уже даже сдал анализ на COVID-19 за 2700 рублей, приехал в аэропорт, но в итоге в самолет он не попал, и справка об отсутствии инфекции не пригодилась».

Границы были закрыты в марте, и с тех пор у людей, которые рассчитывали совершить краткосрочную поездку, кончились все накопления. Получать переводы от родственников из Туркменистана проблематично. Власти формально разрешили отправлять тем, кто застрял за рубежом, по $500 в месяц, но с перечислением денег возникают сложности. Граждане пытаются устроиться на работу, но это тяжело для тех, кто не планировал трудиться за рубежом. Так, недавно в Воронеже гражданин Туркменистана, приехавший в Россию как турист, был уличен в незаконной работе таксистом с туркменскими правами.

По информации источников turkmen.news, в настоящее время составляются списки пассажиров на рейс из Казани. С конца сентября также стали организовываться наземные коридоры для возвращения соотечественников. Наземным путем на родину уже вернулись 35 женщин из Казахстана (переход через пункт «Гарабогаз» был осуществлен без огласки в ночное время) и 120 человек из Узбекистана. В октябре через пункт «Гарабогаз» обещают пропустить еще 50 человек. Также запланирован паромный рейс из Азербайджана.

По прибытии на родину граждане помещаются на 14-дневный карантин. По неподтвержденным данным, недавно карантинный лагерь из палаток в Лебапском велаяте перенесли на бывшую базу украинской строительной компании.