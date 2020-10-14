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  14 октября 2020
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Россия установила рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки зарегистрирован 14 231 новый случай заражения коронавирусом, что является рекордным показателем с начала пандемии. Об этом 14 октября сообщает оперативный штаб.

Новые случаи были выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 585 (25,2%). Таким образом, в России нарастающим итогом зафиксировано 1 340 409 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 51,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 436 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 276 164 человека.

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