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  14 октября 2020
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Число жертв коронавируса в России превысило 23 тысячи

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 239 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 52 и Санкт-Петербурге – 30.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 23 205 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 340 409 человек, из них выздоровели — 1 039 705, под медицинским наблюдением остаются 276 164 пациента.

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