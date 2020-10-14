Число жертв коронавируса в России превысило 23 тысячи

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 239 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 52 и Санкт-Петербурге – 30.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 23 205 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 340 409 человек, из них выздоровели — 1 039 705, под медицинским наблюдением остаются 276 164 пациента.