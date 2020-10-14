UzAirways опровергла информацию о возможных рейсах на ближайшие полгода

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания Uzbekistan airways сообщает, что информация, размещённая сегодня в социальных сетях и в СМИ касательно выполнения рейсов, а также их возможной отмены является недостоверной.

Со своей стороны авиакомпания сообщает, что в настоящее время проводится работа по утверждению расписания рейсов на зимнюю навигацию с учетом эпидемиологической ситуации в странах, куда будут выполняться регулярные рейсы авиакомпании.

В авиакомпании просят граждан следить за публикациями об изменениях расписания рейсов и стоимости авиабилетов на официальном сайте авиакомпании Uzbekistan Airways.

Ранее, ряд СМИ распространил недостоверную информацию, ссылаясь на зарубежный сайт Routes Online о возможных рейсах на ближайшие шесть месяцев.