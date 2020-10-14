[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
UzAirways опровергла информацию о возможных рейсах на ближайшие полгода

CentralAsia (UZ) -  Авиакомпания Uzbekistan airways сообщает, что информация, размещённая сегодня в социальных сетях и в СМИ касательно выполнения рейсов, а также их возможной отмены является недостоверной.

Со своей стороны авиакомпания сообщает, что в настоящее время проводится работа по утверждению расписания рейсов на зимнюю навигацию с учетом эпидемиологической ситуации в странах, куда будут выполняться регулярные рейсы авиакомпании.

В авиакомпании просят граждан следить за публикациями об изменениях расписания рейсов и стоимости авиабилетов на официальном сайте авиакомпании Uzbekistan Airways.

Ранее, ряд СМИ распространил недостоверную информацию, ссылаясь на зарубежный сайт Routes Online о возможных рейсах на ближайшие шесть месяцев.

print
  • Доходы Монголии от железнодорожного транспорта увеличились на 9,5%
  • В Таджикистане женщина зарубила мужа топором из-за конфликта
  • Подход России к Монголии — это не просто противодействие влиянию Китая, - The Diplomat


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com