[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нидерланды вводят режим частичной изоляции из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Нидерланды вводят режим частичной изоляции, чтобы обуздать один из крупнейших всплесков коронавируса в Европе.

Как пишет Euronews, с сегодняшнего дня будут закрыты все бары, кафе и рестораны. Также будет запрещена продажа алкоголя и марихуаны после 8 вечера. Долгое время уклонявшийся от введения обязательного ношения масок премьер-министр страны, принял такое решение - оно касается целого ряда общественных мест и лиц старше 13 лет.

Между тем жители Ливерпуля, где с понедельника были закрыты все пабы, привыкают к жизни в условиях новых ограничений — самых жестких в Англии на сегодняшний день. В Великобритании ежедневно регистрируется более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Оппозиционная Лейбористская партия заявляет, что план правительства не работает и необходима полная изоляция по всей стране.

Тем временем в Париже владельцы ресторанов и баров устроили коктейльную вечеринку у одного из главных вокзалов города, чтобы таким образом обратить внимание французских властей на проблемы своей отрасли из-за эпидемиологических мер по борьбе с коронавирусом.

print
  • В Узбекистане за сутки выявили 319 новых случая коронавируса
  • Число жертв коронавируса в России приблизилось к 23 тысячам
  • Видео — Ким Чен Ын расплакался во время торжественной речи


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com