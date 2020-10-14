Нидерланды вводят режим частичной изоляции из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Нидерланды вводят режим частичной изоляции, чтобы обуздать один из крупнейших всплесков коронавируса в Европе.

Как пишет Euronews, с сегодняшнего дня будут закрыты все бары, кафе и рестораны. Также будет запрещена продажа алкоголя и марихуаны после 8 вечера. Долгое время уклонявшийся от введения обязательного ношения масок премьер-министр страны, принял такое решение - оно касается целого ряда общественных мест и лиц старше 13 лет.

Между тем жители Ливерпуля, где с понедельника были закрыты все пабы, привыкают к жизни в условиях новых ограничений — самых жестких в Англии на сегодняшний день. В Великобритании ежедневно регистрируется более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Оппозиционная Лейбористская партия заявляет, что план правительства не работает и необходима полная изоляция по всей стране.

Тем временем в Париже владельцы ресторанов и баров устроили коктейльную вечеринку у одного из главных вокзалов города, чтобы таким образом обратить внимание французских властей на проблемы своей отрасли из-за эпидемиологических мер по борьбе с коронавирусом.