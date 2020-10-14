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  14 октября 2020
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ВОЗ передала Туркменистану концентраторы кислорода и средства индивидуальной защиты

CentralAsia (TM) -  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) безвозмездно передала Минздраву Туркменистана концентраторы кислорода, медицинские маски, респираторы, маски для лица, защитные очки и халаты. Об этом 13 октября было объявлено на официальной странице отделения ВОЗ в Туркменистане в Instagram.

В ВОЗ информируют, что эта партия гуманитарного груза не последняя. В ближайшее время будут осуществлены новые поставки.

30 сентября ВОЗ сообщила, что помогла обучить лечению COVID-19 187 туркменских врачей и 188 медицинских работников среднего звена. Кроме того, 37 сотрудников лабораторий обучены выявлять коронавирус в анализах, а 20 специалистов пунктов въезда прошли подготовку по пограничному контролю.

По официальной версии, COVID-19 не проник в Туркменистан, хотя на текущий момент инфекция выявлена в абсолютном большинстве стран мира (исключая некоторые островные государства).

В июле миссия ВОЗ после двухмесячного согласования смогла посетить Туркменистан. Эксперты организации посоветовали чиновникам вести себя так, будто бы инфекция все же проникла в страну.

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