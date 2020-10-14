На юге Узбекистана арестован мужчина, продавший своего двухлетнего сына за $5 тысяч

CentralAsia (UZ) - Жительница Байсунского района Сурхандарьинской области сообщила в районное отделении внутренних дел, что 28-летний Пулат Чориев, житель Денауского района, хотел продать своего двухлетнего сына за 50 миллионов сумов (около 5 тыс долларов США).

В тот же день в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками в ресторане «Малика» в Термезе, был задержан П.Чориев с вещественными доказательствами, в момент продажи своего несовершеннолетнего ребенка за 2500 долларов США и 24 250 000 сумов (около 2,5 тыс долларов США).

Против Чориева возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.