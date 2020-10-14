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  14 октября 2020
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Россия разработает самолет «судного дня»

CentralAsia (CA) -  Воздушные пункты управления войсками, называемые также самолетами «судного дня», планируется перенести с Ил-80 на Ил-96-400М, сообщает ТАСС со ссылкой на источника.

«Запланирована замена на самолет Ил-96-400М. Это значительно повысит время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками», - сказал источник.

Воздушные командные пункты были названы «самолетами судного дня» (doomsday planes) в США: предполагалось, что они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.

По данным открытых источников, всего на вооружение армии России было принято четыре Ил-80.

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