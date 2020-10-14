В Узбекистане 300 человек погибло в ДТП за девять месяцев

CentralAsia (UZ) - С января по сентябрь в Узбекистане произошло 4294 дорожно-транспортных происшествия, что на 510 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4804), сообщила пресс-служба ГУБДД МВД республики.

В ДТП погибли 1293 человека (за первые девять месяцев 2019 года — 1398), пострадали — 3886 человек (5058).

Самое большое число ДТП произошло в Ферганской области — 666, Ташкентской областьи — 495 и Ташкенте — 487.

В 17,8% случаев аварии произошли по причине перехода пешеходами улиц в неположенном месте, в 15,5% — несоблюдения установленного режима скорости, в 6,3% — передвижения велосипедистов по проезжей части, в 6,2% — усталости или засыпания водителя за рулем, в 1,7% — вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.

