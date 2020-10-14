Путину детально докладывают о ситуации в Кыргызстане, - Песков

CentralAsia (CA) - Президенту России Владимиру Путину детально докладывают о ситуации в Кыргызстане, включая итоги поездки туда замглавы аппарата президента России Дмитрия Козака. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



«Президенту детально и постоянно докладывается обо всех контактах с киргизской стороной, в том числе о тех контактах, которые осуществил в Бишкеке замруководителя администрации Козак», - передает слова Пескова РИА Новости.

Он отметил, что основные итоги поездки Козака в Кыргызстан — рабочие.



«Россия выступает за то, чтобы развитие ситуации с Кыргызстаном оставалось в конституционном русле. Кыргызстан — это наш партнер, в том числе и по интеграционным процессам. Мы дорожим нашими двусторонними отношениями. Поэтому мы хотим, чтобы ситуация там как можно скорее стабилизировалась и не превращалась в хаос», - добавил Песков.



13 октября в Бишкек по поручению Владимира Путина прибыл заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Сообщалось, что президент Сооронбай Жээнбеков провел встречу с ним. Во встрече также принял участие Садыр Жапаров.