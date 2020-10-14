Объявлена лучшая фотография дикой природы 2020 года

CentralAsia (CA) - Музей естественной истории в Лондоне объявил лучшую фотографию дикой природы 2020 года. Главный приз достался российскому фотографу Сергею Горшкову, который сфотографировал самку амурского тигра на Дальнем Востоке.

«Эта сцена не имеет аналогов. Уникальный взгляд на сокровенный момент в глубине волшебного леса», - прокомментировала снимок председатель жюри Роз Кидман Кокс. Ее поддержал исполнительный директор музея по научной работе Том Литлвуд: «Уникальная эмоциональная сила фотографии напоминает нам о красоте мира природы и нашей общей ответственности за ее защиту». Кадр, на котором животное из исчезающего вида переживает подобный момент спокойствия, «вселяет надежду», сказал он.

Сделать фотографию Сергею Горшкову удалось лишь после масштабной подготовки. Желая запечатлеть редкого амурского тигра в естественной среде обитания, он тщательно исследовал территорию парка «Земля леопарда» в поисках любых следов этих животных: шерсти, мочи, царапин от когтей. Обнаружив подходящее место, где шансы заснять тигра были особенно высоки, фотограф установил фотоловушку напротив старой маньчжурской пихты. Всего на создание уникальной фотографии потребовалось 11 месяцев.