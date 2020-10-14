Впервые в Казахстане проведен анализ вскрытия умерших от коронавируса

CentralAsia (KZ) - Впервые в Казахстане проведен анализ патологоанатомического вскрытия умерших от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Портал ознакомился с результатом анализа результатов патологоанатомического вскрытия 65 пациентов, умерших от COVID-19 в Алматы и узнал, кто сильнее подвержен риску умереть в случае заражения.

Группа специалистов из Городского патолого-анатомического бюро и Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова провели анализ документов об умерших от коронавируса в Алматы. Выяснилось, что причиной смерти во всех случаях являлся респираторный дистресс-синдром. Большинство умерших пациентов, а это 61,5%, имели 2 и более сопутствующих заболевания.

Специалисты отметили, что наиболее часто встречаемыми сопутствующими болезнями у скончавшихся после заражения COVID алматинцев были артериальная гипертензия и сахарный диабет. Также специалисты не исключают возможность развития первичного бактериального эндокардита при тяжелой форме COVID-19. Наличие у пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции сопутствующих заболеваний следует считать фактором, ухудшающим течение данной вирусной патологии.

«Из 65 умерших пациентов, мужчин было 41 (63%), женщин 24 (34%). Самый молодой умерший был в возрасте 32 года, самый старший - 92 года. Средний возраст умерших составил 72,6 лет. У всех пациентов была идентифицирована COVID-19 ассоциированная пневмония. ПЦР положительных – 39 умерших (60%), ПЦР- отрицательных – 26 умерших (40%). Длительность заболевания от момента появления первых признаков заболевания до момента летального исхода составила от 2-х дней до 60 суток. В 43 наблюдениях (66%) больные нуждались в поддержке искусственной вентиляции легких», - сообщили специалисты.

Известно, что в общем анализе крови у 33 больных (51%) отмечалось повышение количества лейкоцитов в периферической крови, у 4-х пациентов (6%) выявлено снижение количества лейкоцитов, в 28 случаях (43%) уровень лейкоцитов держался в пределах нормы. Повышение уровня лейкоцитов выявлено в интервале от 9 до 17 тыс., а в двух случаях отмечено повышение до 29 и 56 тыс.

В настоящее время основным источником инфекции является инфицированный человек, в том числе находящийся в конце инкубационного, продромальном периоде (начало выделения вируса из клеток-мишеней) и во время клинических проявлений. Механизм передачи — аспирационный, пути передачи: воздушно-капельный (выделение вируса при кашле, чихании, разговоре) при контакте на близком расстоянии. Контактно-бытовой путь реализуется через факторы передачи: воду, пищевые продукты и предметы (дверные ручки, экраны смартфонов), контаминированные возбудителем.

Риск переноса вируса с рук на слизистые оболочки глаз, носовой и ротовой полости и заболевания доказан. Возможна реализация фекально-орального механизма (в образцах фекалий от пациентов, заражённых SARS-CoV-2, был обнаружен возбудитель).Установлен факт реализации артифициального механизма передачи SARS-CoV-2.

Как отметили специалисты, к группам риска тяжелого течения заболевания и риска летального исхода относятся люди старше 60 лет, пациенты с хроническими болезнями (болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями). Летальность варьирует от 2 до 4%.Инкубационный период при COVID-19: от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток. Для сравнения, инкубационный период для сезонного гриппа составляет около 2 дней. Среди первых симптомов COVID-19 зарегистрировано повышение температуры тела (90%), кашель —сухой или с небольшим количеством мокроты (80%), одышка (55%), миалгии и утомляемость (44%), ощущение сдавленности в грудной клетке (20%), а также головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея и тошнота (3%). Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела.

Клинические варианты и проявления COVID-19:

- острая респираторная вирусная инфекция легкого течения;

- пневмония без дыхательной недостаточности;

- пневмония с острой дыхательной недостаточностью (ОДН);

- ОРДС;

- сепсис;

- септический (инфекционно-токсический) шок.

- гипоксемия (снижение SpO2 менее 88%) развивается более чем у 30% пациентов.

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