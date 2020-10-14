[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане в Телеграм-группе для онлайн уроков школьникам разместили порно-материалы

CentralAsia (UZ) -  В Шахрисабзе Телеграм-группу для дистанционных уроков школьникам превратили в порно библиотеку. Об этом сообщают правоохранительные органы Узбекистана.

По имеющимся данным, учитель одной из школ 5 сентября обратился в правоохранительные органы. В своем обращении учитель отметил, что в группу, которая была открыта для онлайн уроков отправляют материалы порнографического характера.

В ходе разбирательств стало известно, что порнографические материалы отправлял гражданин Ж.А.

С его телефона племянник выполнял домашние задания через Телеграм-канал. Также материалы порнографического характера были отправлены в этот Телеграм-канал со стороны других учеников.

В настоящее время в отношении всех приняты административные наказания.

print
  • Фото — Apple презентовала новый iPhone 12 с поддержкой 5G
  • В Узбекистане от коронавируса скончался 39-летний замглавы «Узпромстройматериалы»
  • Трамп впервые вышел в народ после заражения коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com