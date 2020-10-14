В Узбекистане в Телеграм-группе для онлайн уроков школьникам разместили порно-материалы

- Узбекистан, общество
- 17:38, 14 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - В Шахрисабзе Телеграм-группу для дистанционных уроков школьникам превратили в порно библиотеку. Об этом сообщают правоохранительные органы Узбекистана.
По имеющимся данным, учитель одной из школ 5 сентября обратился в правоохранительные органы. В своем обращении учитель отметил, что в группу, которая была открыта для онлайн уроков отправляют материалы порнографического характера.
В ходе разбирательств стало известно, что порнографические материалы отправлял гражданин Ж.А.
С его телефона племянник выполнял домашние задания через Телеграм-канал. Также материалы порнографического характера были отправлены в этот Телеграм-канал со стороны других учеников.
В настоящее время в отношении всех приняты административные наказания.