В Узбекистане в Телеграм-группе для онлайн уроков школьникам разместили порно-материалы

CentralAsia (UZ) - В Шахрисабзе Телеграм-группу для дистанционных уроков школьникам превратили в порно библиотеку. Об этом сообщают правоохранительные органы Узбекистана.

По имеющимся данным, учитель одной из школ 5 сентября обратился в правоохранительные органы. В своем обращении учитель отметил, что в группу, которая была открыта для онлайн уроков отправляют материалы порнографического характера.

В ходе разбирательств стало известно, что порнографические материалы отправлял гражданин Ж.А.

С его телефона племянник выполнял домашние задания через Телеграм-канал. Также материалы порнографического характера были отправлены в этот Телеграм-канал со стороны других учеников.

В настоящее время в отношении всех приняты административные наказания.