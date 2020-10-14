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  14 октября 2020
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В школах Узбекистана вводят инклюзивное образование

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане принято постановление президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями», сообщает пресс-служба Минюста.

В соответствии с документом, в порядке эксперимента в 2021/2022 учебном году внедряется система инклюзивного образования в одной из общеобразовательных школ городов, а также районов Ташкента.

Кроме того, открываются начальные базовые коррекционные классы для детей с особыми образовательными потребностями. Также создаются специализированные группы в одной из профессиональных школ Кашкадарьинской, Ферганской и Хорезмской областей для выпускников 9-х классов специализированных образовательных учреждений и детей с особыми образовательными потребностями.

С 1 января 2021 года руководящим работникам специализированных образовательных учреждений будет выплачиваться ежемесячная надбавка за особые условия труда в размере 100% от базовой тарифной ставки.

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