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  14 октября 2020
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В Узбекистане от коронавируса скончался 39-летний замглавы «Узпромстройматериалы»

CentralAsia (UZ) -  Заместитель председателя правления ассоциации «Узпромстройматериалы» по инвестициям, экспорту и экономике Улугбек Абраев скончался 14 октября в возрасте 39 лет. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По информации источника «Газеты.uz», смерть наступила от осложнений, вызванных COVID-19.

Улугбек Абраев родился в 1980 году в Каршинском районе Кашкадарьинской области. Трудовую деятельность начал в 2004 году в Департаменте денежно-кредитной политики при Центральном банке и проработал в системе ЦБ до 2018 года.

В 2019 году занял должность заместителя председателя правления «Пойтахт банка», а позже стал заместителем председателя правления ассоциации «Узпромстройматериалы» по инвестициям, экспорту и экономике.

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