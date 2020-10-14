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  14 октября 2020
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Туракурганская ТЭС возобновила подачу электроэнергии в полном объеме

CentralAsia (UZ) -  Туракурганская ТЭС возобновила подачу электроэнергии в полном объеме
Вновь введены в эксплуатацию две парогазовые установки (ПГУ) Туракурганской теплоэлектростанции (ТЭС), которые были временно остановлены в период с 9 по 11 октября 2020 года в целях полноценной подготовки к проведению осенне-зимнего периода.

С введением двух данных ПГУ, подача электроэнергии, выработанной на Туракурганской ТЭС, возобновлена в прежнем режиме, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Суммарная мощность данных парогазовых установок составляет 900 МВт и позволяет вырабатывать в сутки более 21 млн. кВт⋅ч электроэнергии. При этом КПД станции составляет более 57%, что позволит сэкономить порядка 730 млн. кубометров газа в год.

После плановой подготовки двух парогазовых установок Туракурганской ТЭС, данная теплоэлектростанция полностью готова к бесперебойной и эффективной выработке электроэнергии в осенне-зимний период 2020-2021 годов, в том числе в период пиковых нагрузок и низких температур, отметили в Минэнерго.

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