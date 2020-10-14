Главы МИД Туркменистана и России обсудили сотрудничество
- Туркменистан, политика
- 18:05, 14 октября 2020
- Просмотров: 182
CentralAsia (TM) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 октября по телефону обсудил с главой МИД Туркменистана вопросы двусторонней повестки.
"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход подготовки к предстоящей встрече министров иностранных дел в формате "пятерки" стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и Россия", - говорится в сообщении МИД РФ.