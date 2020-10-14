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  14 октября 2020
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Главы МИД Туркменистана и России обсудили сотрудничество

CentralAsia (TM) -  Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 октября по телефону обсудил с главой МИД Туркменистана вопросы двусторонней повестки.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход подготовки к предстоящей встрече министров иностранных дел в формате "пятерки" стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и Россия", - говорится в сообщении МИД РФ.

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