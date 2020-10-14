Некоторые вузы Туркменистана перевели студентов старших курсов на онлайн-обучение

CentralAsia (TM) - Студенты 4-ого и 5-ого курсов некоторых туркменских вузов начали проходить обучение онлайн. Это подтвердили изданию "Ориент"учащиеся Института телекоммуникаций и информатики, а также Международного университета гуманитарных наук и развития.

Переход на дистанционный формат позволил сократить количество студентов, одновременно обучающихся в одном здании, для обеспечения безопасной дистанции в 2 метра. Инициатива предпринята с целью соблюдения норм предосторожности, связанных с профилактикой распространения опасных вирусов, в том числе COVID-19.

Старшекурсники из областей Туркменистана, обучающиеся в Ашхабаде, также участвуют в онлайн-занятиях, оставаясь дома. «Посещаемость» студентов отслеживается преподавателями различными способами. Все зависит от технических средств, выбранных вузом для проведения занятий.

Общей для всех вузов остается длительность проведения дистанционных занятий. Она составляет сорок минут. Перемены длятся 10 минут. Существует разделение на две смены – утреннюю и вечернюю, что позволяет разбить группы студентов на две и более.

Основным способом коммуникации учащихся и преподавателей является общение в групповых текстовых чатах. Каждый чат представляет собой виртуальную аудиторию, в которой можно задавать вопросы во время онлайн-лекции. Также используются групповые видео- и аудио звонки. Учебные материалы и задания в основном отправляются по электронной почте.