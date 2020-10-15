Монгольский фильм «Женщина» номинирована на международных кинофестивалях Fusion International Film Festivals

CentralAsia (MNG) - Фильм «Женщина» от компаний «Mongol Films Distribution» и «Choi Hainzan Film» был выбран в конкурсной секции международных кинофестивалей Fusion и номинирован на несколько наград.

В частности, фильм режиссера Б. Отгонзорига номинирован в следующих двух номинациях:

Б.Отгонзориг за лучшую режиссуру художественного фильма на иностранном языке,

Б.Галбадрах за лучшую операторскую работу в фильме на иностранном языке.

Кроме того, фильм был отобран в секции монгольского киноконкурса «Хангарьд» 12-го международного кинофестиваля в Улан-Баторе и будет показан всего один раз 21 октября в кинотеатре «Тэнгис».

В этом фильме снимался южнокорейская звезда Ан Чжэ Мо (родился 20 сентября 1979 г.), южнокорейский актер и певец. Ан наиболее известен по роли гангстера, ставшего политиком Ким Ду Хана в «Rustic Period» (2002).







Fusion International Film Festivals был разработан для продвижения кинокультуры, собирая вместе режиссеров и творческих людей со всего мира и предлагая им платформу в Европе. А в рамках фестиваля проходят показы фильмов в крупных городах Европы.







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