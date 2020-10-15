Прежде всего Минфин США объявил о намерении исключить Монголию из «серого списка»

CentralAsia (MNG) - Исключение Монголии из «серого списка» ФАТФ поддержано на заседании ICRG.

13 октября остоялось виртуально заседание Группы по анализу международного сотрудничества ( International Cooperation Review Group - ICRG) Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ) для обсуждения окончательной рекомендации пленарному заседанию ФАТФ.

По словам министра финансов Монголии Ч.Хурэлбаатара, участвующие представители более 100 стран единогласно поддержали исключение Монголии из списка стран со стратегическими недостатками или так называемого «серого списка» во время встречи на основе отчетов, представленных командой, посетившей Монголии провести оценку на месте.

Министр написал в Твиттере: «Хотя мы ожидали положительного результата, все были искренне рады услышать о поддержке исключения Монголии из серого списка», заявив, что это стало реальностью в результате значительных усилий и вклада всех участников процесс.

Окончательное решение об исключении Монголии из списка будет принято на пленарном заседании ФАТФ, которое состоится практически 21-23 октября

«Прежде всего, министерство финансов США заявило, что намерено исключить Монголию из «серого списка». Затем с аналогичным предложением выступило британское казначейство. Затем Центральный банк Китая объявил о намерении исключить Монголию из «серого списка». После этого Евроазиатский совет по борьбе с отмыванием денег и терроризмом предложил исключить Монголию из «серого списка». Было проведено голосование по вопросу о том, будет ли страна возражать против этого предложения. Ни одна страна не возражала. В онлайн-конференции приняли участие более 100 стран, и все они на 100 процентов проголосовали за исключение Монголии из «серого списка»», -заявил министр Минфин Монголии.

С 2007 года Группа по анализу международного сотрудничества (ICRG) ФАТФ проанализировала юрисдикции с высоким уровнем риска и рекомендовала конкретные действия по устранению исходящих от них рисков ОД / ФТ. На протяжении 2008 и 2009 годов ФАТФ выпустила серию публичных заявлений, в которых выражалась озабоченность по поводу существенных недостатков в режимах ПОД / ФТ в ряде юрисдикций. Для двух из этих юрисдикций, Ирана и КНДР, ФАТФ предприняла дополнительный шаг, призвав своих членов и убедив все юрисдикции применять контрмеры для защиты своих финансовых секторов от исходящих от них рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Ввиду продолжающегося отсутствия прогресса в обеих юрисдикциях ФАТФ повторяла свой призыв к контрмерам на каждом последующем пленарном заседании.

В 2009 году лидеры Группы 20 специально призвали ФАТФ активизировать процесс оценки соблюдения странами международных стандартов ПОД / ФТ и к февралю 2010 года публично выявлять юрисдикции с высоким уровнем риска. Этот призыв усилил процесс пересмотра, который уже идет. в рамках ФАТФ, что привело к принятию ФАТФ в июне 2009 г. новых процедур ICRG. С тех пор «Группа двадцати» призвала ФАТФ продолжить усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и регулярно обновлять публичный список юрисдикций со стратегическими недостатками.

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