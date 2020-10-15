Монголия планирует отвести реку, поскольку горнодобывающий бум высасывает Гоби досуха

CentralAsia (MNG) - Поскольку пастухи в пустыне Гоби теряют средства к существованию из-за загрязнения и нехватки воды, правительство планирует водопроводить воду через Монголию.

В школьных учебниках географии по всему миру пустыня Гоби в Монголии упоминается как главный образец холодной пустыни. Она занимает почти весь южный регион страны, занимая около 350 000 квадратных километров. Менее известно, что эта пустыня очень богата минералами, что добыча этих минералов привела к ситуации, когда традиционные пастухи Гоби не получают достаточно воды, а то, что они получают, является токсичным.

До 2000 года в Южном Гоби не было шахт, за исключением государственной угольной шахты «Таван-Толгой». Но за последние два десятилетия хлынул поток иностранных инвестиций, и теперь компании управляют 12 крупными шахтами, в том числе«Оюу-Толгой», принадлежащей Rio Tinto, одним из крупнейших в мире приисков по добыче меди и золота. По оценкам правительства, в связи с растущим спросом горнодобывающей промышленности, подземные воды в регионе иссякнут в течение нескольких лет.

Большая часть воды Монголии находится на севере, и теперь правительство планирует направить эту воду на засушливый юг, где происходит большая часть добычи, — «решение», которое привело к множеству других проблем, где бы оно ни использовалось.

Перевозить воду — несбыточная мечта?

Я.Болдбаатар, руководитель отдела водных ресурсов Министерства окружающей среды и зеленого развития Монголии, сказал: «У нас не так много вариантов решения проблемы нехватки водных ресурсов в Гоби. Правительство считает осуществимыми проекты по переброске воды из северного региона, и в настоящее время рассматриваются проекты по рекам Орхон — Гоби и Хэрлэн — Гоби. После решения финансовых вопросов эти проекты необходимо будет реализовать. Между тем, мы также подталкиваем горнодобывающие компании к технологиям повторного использования воды, которые позволяют компаниям повторно использовать 70-80% воды, которая была использована однажды». Оба плана водозабора потребуют трубопроводов протяженностью около 700 километров. Ориентировочная стоимость каждого проекта составляет 550-600 миллионов долларов США.

Чандмань, уважаемый эксперт по воде, скептически отнесся к этим планам. Он сказал, что годовая потребность рудников в Гоби (100-150 миллионов кубических метров) превышает объем воды, доступной в двух реках. Ожидается, что по проекту Орхон — Гоби будет транспортироваться 2,5 кубических метра воды в секунду. «Это иссушает реку», - сказал эксперт. «Хэрлэн меньше Орхона, поэтому даже не говоря уже о том, чтобы отводить воду из Хэрлэна. Кроме того, Орхон и Хэрлэн являются трансграничными реками, текущими в Россию и Китай соответственно. Это означает, что реализация планов переброски воды может стать международной проблемой».

Реки важны для экономики регионов России и Китая. Река Орхон сливается с рекой Сэлэнгэ, крупным притоком знаменитого российского озера Байкал. Хэрлэн — главный приток, впадающий в озеро Далай через границу с Китаем.

Всемирный банк отказался от финансирования водного проекта Орхон — Гоби из-за протеста общественности в Монголии и России, а также из-за отсутствия консультаций с властями России. Проект Хэрлэн — Гоби, который все еще находится на рассмотрении правительства, встретил общественное сопротивление в Монголии и вряд ли получит поддержку со стороны Китая.

С такими серьезными сомнениями в успехе этих планов по отведению воды пастухам нужен план, который был осуществим и устойчивым для них самих и для животных, которых они пасли на протяжении веков.

автор Батсуурь Халтар. Он экономист, бухгалтер и сотрудник профессиональных журналов и газет Монголии. Он выпускник Лондонской школы экономики и исследователь, специализирующийся на экономическом развитии, защите окружающей среды и горнодобывающей промышленности в развивающихся странах.

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