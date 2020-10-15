Монгольские хирурги успешно провели резекцию печени пятилетней девочке

CentralAsia (MNG) - Пятилетняя девочка успешно перенесла операцию по частичной резекции печени.

Команда отделения общей хирургии Национального центра охраны здоровья матери и ребенка и Г. Унэнбат, врач отделения хирургии печени, желчного пузыря и поджелудочной железы Национального онкологического центра, успешно провели очередную совместную операцию по частичной резекции печени пятилетней девочке, у которого была злокачественная опухоль.

Пятилетняя девочка обратилась в Национальный центр охраны здоровья матери и ребенка по другой причине: за это время у нее обнаружили рак, она получила немедленную профессиональную помощь и выздоровела. Операция прошла успешно, девочку выписали из больницы в добром здравии.

Частичная резекция печени или резекция доли печени проводится в случае обнаружения злокачественной гепатомы (ГЦК, гепатоцеллюлярная карцинома), а также в случае обнаружения метастаз, источником которых является не печень, а другие органы (такие, как легкие или кишечник), которые дали метастазы в печень; при этом опухоль распространилась на всю долю печени, и существует серьезная опасность ее распространения и на другие органы.

Печень состоит из двух долей: правой и левой. Каждую из долей можно разделить на 4 сегмента. В ходе операции по резекции доли печени (печеночная лобэктомия) будет удалена часть печени, пораженная опухолью. Резекция затронет всю правую или всю левую долю.

Следует отметить, что человеческая печень обладает удивительной способностью к регенерации: даже при функциональной или структурной недостаточности до 80% этого органа могут восстановиться. После резекции правой доли с сохранением кровоснабжения основных кровеносных сосудов печень постепенно вернется к прежнему объему. Вместе с тем, в ходе операции принято не вырезать более половины изначального объема печени.

Борьба с онкологическими заболеваниями в настоящее время является одним из приоритетных направлений, реализуемых в Монголии.

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