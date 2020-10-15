JICA, компания Mobicom и Монголо-Японский центр запускают программу поддержки стартапов во время пандемии коронавируса

CentralAsia (MNG) - Во время выставки ICT EXPO 10 октября JICA подписало Меморандум о взаимопонимании с Mobicom Corporation LLC, чтобы запустить программу MonJa Startup Accelerator для поддержки начинающих предприятий-стартапов.

В рамках этой программы JICA, Mobicom Corporation LLC и Монголо-Японский центр развития человеческих ресурсов будут поддерживать стартапы, которые развивают инновационный бизнес и технологии, которые могут быть решением социальных и экономических изменений, вызванных новым типом коронавируса COVID-19.

Три стартапа будут отобраны из тех стартапов, которые зарегистрировались и подали свои заявки, подписали трудовые договоры на сумму не более 30 000 долларов США, и будут иметь наставническую консультацию, обучение и семинар в течение шести месяцев.

Программа также предоставит возможности для налаживания контактов, включая помощь в установлении контактов с японскими компаниями.

В прошлом Монголо-Японский центр провел базовое бизнес-обучение около 1000 предпринимателей и приобрел опыт в области деловых ноу-хау и создания сетей в Монголии. На этот раз, исходя из опыта центра, он реализует программу поддержки начинающего бизнеса.

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