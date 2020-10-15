В Улан-Баторе появились пункты наблюдения за птицами

- Монголия, жизнь в Центральной Азии
- 7:59, 15 октября 2020
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CentralAsia (MNG) - Пункты наблюдения за птицами созданы в 32-м хороо района Сонгинохайрхан Улан-Батора, в Лебедином озере и на заболоченных территориях Сонсголон, с двумя из самых высоких плотностей птиц.
Птицы уравновешивают экосистемы, регулируя численность мух, комаров, насекомых и грызунов, защищая растения и леса от болезней, способствуя росту и предотвращая распространение инфекционных заболеваний через туши и отходы. Вот почему сохранение птиц так важно в больших и малых городах.
Согласно исследованию, птицы в этих местах активно регистрируются орнитологами с 2008 года, и в настоящее время зарегистрировано 187 видов птиц из 13 групп и 40 родов.
Что касается среды обитания, 56 процентов этих птиц мигрируют, 21 процент — перелетные, 17 процентов ведут оседлый образ жизни и 6 процентов — зимуют.
Из них 22 вида птиц занесены в Красную книгу Монголии, а также региональные и международные Красные книги как находящиеся под угрозой исчезновения, уязвимые и находящиеся под угрозой исчезновения.
Строительство пункта наблюдения за птицами профинансировали пять компаний, занимающихся распространением общераспространенных полезных ископаемых в районе Сонгинохайрхан.
Высокие здания с прозрачными стеклянными фасадами и столбами электропередач являются основными причинами сокращения количества птиц в Улан-Баторе. В связи с этим столичный департамент природы и окружающей среды направил владельцам зданий с высокими стеклянными фасадами уведомления и разместил наклейки с изображением хищных птиц.
Кроме того, будет проведена перепись линий электропередач 6, 10 и 15 кВ по городу с участием рейнджеров и предприняты профилактические меры.
Раненых птиц принимают в Центр защиты животных и выпускают в дикую природу в ответ на призывы сообщества, поэтому звонить можно по телефону 318003.
источник: Департамент окружающей среды города Улан-Батора