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  15 октября 2020
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За сутки в Узбекистане выявлено 317 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 14 октября, в Узбекистане выявлено 317 случаев заболевания коронавирусом. В этот день от COVID-19 скончались 3 пациента, а общее количество смертей от вируса достигло 514.

По данным Минздрава, в городе Ташкенте, Республике Каракалпакстан, Ташкентской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сырдарьинской, Ферганской и Хорезмской областях выздоровело всего 332 человека.

В настоящее время из выявленных 62 055 пациентов выздоровели 59 095 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 95 процентов.

Из 2 446 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 317 находятся в тяжелом, а 102 – крайне тяжелом состоянии.

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