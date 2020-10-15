Президент Узбекистана раскритиковал реализацию совместных проектов с Китаем и Южной Кореей

CentralAsia (UZ) - За восемь месяцев текущего года товарооборот между Узбекистаном и Китаем достиг 4 миллиардов долларов, а с Южной Кореей - 1,4 миллиарда долларов.

По словам президента Шавката Мирзиёева, есть много возможностей для сотрудничества с этими странами, но текущих результатов недостаточно. Об этом президент Узбекистана заявил 14 октября на совещании, на котором критически рассмотрен ход реализации торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных проектов совместно с Китаем и Южной Кореей, а также определены новые точки роста сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба президента, Ш. Мирзиёев резко раскритиковал выполнение «дорожных карт» и отсутствие систематической работы.

Было отмечено, что в этом году по некоторым направлениям экспорт упал. За последние восемь месяцев поставки в Китай снизились на 42,3 процента в текстильном секторе, на 33,1 процента в химической и нефтехимической промышленности, на 18,1 процента в аграрной отрасли.

За тот же период в Сурхандарьинской, Бухарской и Кашкадарьинской областях допущена пассивность в экспорте в Южную Корею.

На совещании отмечено, что главы регионов и отраслей все еще мало осознают важность экспорта, их стиль работы в этой сфере не отвечает сегодняшним требованиям.

"Каждый руководитель должен постоянно работать над этими вопросами, разрабатывая эффективные предложения по повышению конкурентоспособности продукции, снижению ее себестоимости и выводу на внешние рынки", - отметил президент.

В ходе мероприятия было отмечено, что Китай и Южная Корея являются крупнейшими инвесторами в Узбекистан, при этом за последние три года было освоено 3,9 миллиарда долларов капиталовложений из КНР и 850 миллионов долларов – из Республики Корея.

На совещании критически проанализирована работа в разрезе отраслей и регионов. По проектам, которые отстают от графика или были приостановлены, определены меры ускорения реализации или возобновления.

Даны поручения наладить всестороннее сотрудничество с Китаем и Южной Кореей, найти новые направления и реализовать совместные проекты, контролировать их реализацию.