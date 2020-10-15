[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана раскритиковал реализацию совместных проектов с Китаем и Южной Кореей

CentralAsia (UZ) -  За восемь месяцев текущего года товарооборот между Узбекистаном и Китаем достиг 4 миллиардов долларов, а с Южной Кореей - 1,4 миллиарда долларов.

По словам президента Шавката Мирзиёева, есть много возможностей для сотрудничества с этими странами, но текущих результатов недостаточно. Об этом президент Узбекистана заявил 14 октября на совещании, на котором критически рассмотрен ход реализации торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных проектов совместно с Китаем и Южной Кореей, а также определены новые точки роста сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба президента, Ш. Мирзиёев резко раскритиковал выполнение «дорожных карт» и отсутствие систематической работы.

Было отмечено, что в этом году по некоторым направлениям экспорт упал. За последние восемь месяцев поставки в Китай снизились на 42,3 процента в текстильном секторе, на 33,1 процента в химической и нефтехимической промышленности, на 18,1 процента в аграрной отрасли.

За тот же период в Сурхандарьинской, Бухарской и Кашкадарьинской областях допущена пассивность в экспорте в Южную Корею.

На совещании отмечено, что главы регионов и отраслей все еще мало осознают важность экспорта, их стиль работы в этой сфере не отвечает сегодняшним требованиям.

"Каждый руководитель должен постоянно работать над этими вопросами, разрабатывая эффективные предложения по повышению конкурентоспособности продукции, снижению ее себестоимости и выводу на внешние рынки", - отметил президент.

В ходе мероприятия было отмечено, что Китай и Южная Корея являются крупнейшими инвесторами в Узбекистан, при этом за последние три года было освоено 3,9 миллиарда долларов капиталовложений из КНР и 850 миллионов долларов – из Республики Корея.

На совещании критически проанализирована работа в разрезе отраслей и регионов. По проектам, которые отстают от графика или были приостановлены, определены меры ускорения реализации или возобновления.

Даны поручения наладить всестороннее сотрудничество с Китаем и Южной Кореей, найти новые направления и реализовать совместные проекты, контролировать их реализацию.

print
  • 15 октября отмечается Всемирный день сельской женщины
  • Монгольский фильм «Женщина» номинирован на международные награды
  • Эксперт рассказал, как найти аккаунты человека во всех соцсетях


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com