Дочь бывшего лидера «Исламского движения Узбекистана» Тахира Юлдаша руководит террористическими группировками в Афганистане, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Афганский маршал узбекского происхождения Абдул-Рашид Дустум во время своего выступления в провинции Джаузджан, заявил, что дочь бывшего лидера «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ) Тахира Юлдаша руководит террористическими группировками в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана.

Об этом сообщил корреспондент Радио "Свобода" в Афганистане Алим Кухкан.

В своем выступлении Дустум, сказал, в частности, следующее: «Дочь Тахира Юлдаша Мукаррамахон руководит группировками боевиков. У них есть «хозяева», которые им покровительствуют».

Это заявление Абдул-Рашид Дустум сделал в день своего возвращения на север Афганистана после неофициальных визитов в Турцию, Индию и Узбекистан.

По утверждению Дустума, боевики родом из стран Центральной Азии расположились в Афганистане, чтобы «оказывать влияние на страны региона».

«Боевики родом из стран Центральной Азии расположились на севере Афганистана, чтобы уничтожить нас и оказывать влияние на страны Центральной Азии. Об этом все знают», – сказал маршал Дустум.

Однако он не уточнил, кто именно покровительствует этим боевикам.

Официальный Кабул пока никак не прокомментировал заявление Абдул-Рашида Дустума.

Тахир Юлдаш — основатель и лидер Исламского движения Узбекистана. Созданная им организация тесно сотрудничала с Аль-Каидой, за что была включена и поныне находится в списке Иностранных террористических организаций Государственного Департамента США.Бывший лидер террористической группировки «Исламское движение Узбекистана». Тахир Юлдаш был убит в августе 2009 года в результате авиаудара американского беспилотника.

Участник Афганской войны (на стороне СССР), Баткенских событий, гражданской войны в Афганистане (1992—2001), войны в Афганистане (с 2001), Вазиристанской войны (на стороне исламистов).

В средствах массовой информации он получил прозвище «центральноазиатского террориста №1».