В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 10,3 тысячи

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за прошедшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 68 человек, случаев смерти не зафиксировано.

Общее количество зараженных в Таджикистане с 30 апреля по 14 октября достигло 10 336 человек, из них выздоровели 9245 пациентов или 89,4% инфицированных, скончались 79 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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