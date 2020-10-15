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  15 октября 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 10,3 тысячи

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за прошедшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 68 человек, случаев смерти не зафиксировано.

Общее количество зараженных в Таджикистане с 30 апреля по 14 октября достигло 10 336 человек, из них выздоровели 9245 пациентов или 89,4% инфицированных, скончались 79 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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