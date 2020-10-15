Военная промышленность Узбекистана возобновит выпуск грузовиков «Урал»

CentralAsia (UZ) - Военпром Узбекистана возобновит выпуск грузовиков «Урал». Сборка грузовых машин «Урал» будет проходить на бывшем «14 автомобильном ремонтном заводе» Минобороны, сообщили в министерстве.

Предприятие Гособоронпрома Узбекистана теперь называется ООО «MS RemTex». С 1994 года производство автомобилей «Урал» было приостановлено. Вышедшие ранее с конвейера грузовики на заводе лишь ремонтировали.

Военпром Узбекистана рассчитывает, что возобновление производства позволит выйти на внешние рынки. Грузовики марки «Урал» востребованы в 40 странах мира. Популярность машин объясняется их многофункциональностью, их применяют и в армии, и для гражданских нужд.