На утро 15 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 110 человек. Всего — 109 094

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 110 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 15 октября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 18;
- Северо-Казахстанская область - 14;
- Восточно-Казахстанская область - 12;
- Павлодарская область - 11;
- город Алматы - 10;
- Атырауская область - 10;
- Акмолинская область - 7;
- Карагандинская область - 6;
- Алматинская область - 4;
- Западно-Казахстанская область - 4;
- Мангистауская область - 4;
- Актюбинская область - 3;
- Костанайская область - 3;
- город Шымкент - 2;
- Жамбылская область - 2.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 109 094 случая заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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