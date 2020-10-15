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  15 октября 2020
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На утро 15 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 110 человек. Всего — 109 094

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 110 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 15 октября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 18;

- Северо-Казахстанская область - 14;

- Восточно-Казахстанская область - 12;

- Павлодарская область - 11;

- город Алматы - 10;

- Атырауская область - 10;

- Акмолинская область - 7;

- Карагандинская область - 6;

- Алматинская область - 4;

- Западно-Казахстанская область - 4;

- Мангистауская область - 4;

- Актюбинская область - 3;

- Костанайская область - 3;

- город Шымкент - 2;

- Жамбылская область - 2.

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 109 094 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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