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  15 октября 2020
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В Петербурге вербовщик террористов из Таджикистана осужден на 10 лет

CentralAsia (TJ) -  В Петебурге суд на 10 лет приговорил гражданина Таджикистана, занимавшегося вербовкой в ряды экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об это сообщает 14 октября пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Гражданин Таджикистана Мусо Давронджонович Джалолов был задержан в Санкт-Петербурге оперативниками ФСБ и следователями Главного следственного управления в Санкт-Петербурге. Суд признан доказанным, что Джалолов вербовал граждан в ряды террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая ставит целью построение «всемирного халифата» и свержение действующей власти.

14 октября 2020 года Джалолов Мусо признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к 10 годам лишения свободы, три из которых будет отбывать в тюрьме и семь — в колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

В июне 2020 года к 10 годам лишения свободы в Петербурге за вербовку в ряды «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» был приговорен гражданин Узбекистана Хоким Абдухалимов.

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