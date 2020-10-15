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  15 октября 2020
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Железные дороги Туркменистана и Казахстана активизируют транзитные грузоперевозки

CentralAsia (TM) -  В агентстве «Туркменские железные дороги» 14 октября состоялось видеосовещание с участием главы представительства «Национальная железнодорожная компания Казахстана» в Туркменистане стране и посла РК. На встрече обсуждены приоритетные вопросы активизации транспортно-транзитных коридоров межгосударственного и регионального значения.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, в ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о продвижении имеющихся межправительственных соглашений, а также о перспективах сотрудничества в транзитно-транспортной сфере.

Особое внимание уделялось вопросам функционирования транснационального коридора Туркменистан-Казахстан-Иран, как важного связующего звена между Европой и Азией, а также железной дороги «Север-Юг», в том числе были приняты ряд совместных мер по её эксплуатации.

Стороны обсудили ценовую политику с целью эффективного использования пропускной способности международных транзитных коридоров, увеличения объёмов железнодорожных контейнерных перевозок и расширения их географических границ. Отмечена важность налаживания тесных контактов в сфере логистики, обеспечивающей стабильные грузоперевозки по различным направлениям.

Кроме того, туркменские специалисты проинформировали о реализации проекта по модернизации и электрификации железнодорожного участка Туркменбаши-Ашхабад-Мары-Туркменабат. В данной связи стороны подтвердили готовность к обсуждению новых планов сотрудничества в этом направлении.

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