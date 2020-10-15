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  15 октября 2020
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Эксперт рассказал, как найти аккаунты человека во всех соцсетях

CentralAsia (CA) -  Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал агентству Прайм, как можно найти аккаунты человека в социальных сетях.

Для того, чтобы самостоятельно найти аккаунт человека в социальных сетях, нужно обладать хотя бы минимальной информацией о нем: именем, фамилией, датой рождения, городом проживания или снимком, говорит он.

«Если есть фотография человека, можно воспользоваться поиском по снимку, такой сервис, например, предоставляет Google. Чаще всего люди используют удачные снимки сразу в нескольких соцсетях где-то на аватарке, где-то – в папке с фотоснимками. При таком поиске высока вероятность найти сразу несколько аккаунтов человека», - рассказал эксперт.

Также Мясоедов добавил, что найти нужного человека можно и в том случае, если вам известен только его круг общения. Имена и фамилии этих людей нужно вбить в строку поиска в соцсети, очертив возрастной диапазон и город. А затем пролистать список друзей. Также в поиске могут крупные городские паблики, на которые подписаны большинство живущих в населенном пункте.

«Еще один способ поиска – пробить человека по номеру телефона. Можно попробовать отослать человеку деньги по номеру телефона. Если карта привязана к телефону, можно получить имя, отчество и первую букву фамилии», - делится эксперт.

При этом он не рекомендует пользоваться различными сервисами по поиску людей, которые требуют данные аккаунта самого автора вопроса. Как правило, получив деньги клиента, создатели сервиса не предоставляют услугу, а в случае, если клиент оставил свой логин и пароль, аккаунт может быть украден или использован для рассылки спама и мошеннических сообщений, заключил Мясоедов.

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