Глава Международной федерации тенниса посетит Туркменистан

CentralAsia (TM) - Президент Международной федерации тенниса (ITF), член Международного олимпийского комитета Дэвид Хаггерти посетит с визитом Туркменистан в рамках проведения в Ашхабаде зонального турнира на КубокДэвиса.

Соответствующая договорённость была достигнута сегодня в ходе онлайн-встречи главы ITF с представителями Национального Олимпийского комитета, Федерации тенниса Туркменистана, Министерства спорта и молодёжной политики, а также внешнеполитического ведомства страны.

Первоначально отборочные соревнования Кубка Дэвиса в 4-й группе зоны Азии и Океании должны были пройти с участием 17 мужских команд в период 8-15 июня 2020 года в Теннисном комплексе Олимпийского городка Ашхабада. Однако из-за пандемии коронавируса были перенесены. Новые сроки проведения зонального турнира на Кубка Дэвиса в Ашхабаде будут согласованы позднее.

Крупнейший командный теннисный турнир на Кубок Дэвиса проводится ежегодно по четырём группам, разбитым по рейтингу национальных сборных и континентам. За трофей борются сильнейшие 16 команд Мировой группы, куда пробиться можно через четыре нижестоящих дивизиона. В четвёртой группе Азии/Океании за право пробиться в третью группу выступают сборные Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Ирака, Монголии, ОАЭ и другие.

В ходе онлайн-встречи были также обсуждены вопросы разработки и реализации Рабочего плана сотрудничества с ITF в целях популяризации тенниса среди населения, подготовки профессиональных теннисистов в стране.