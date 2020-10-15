Узбекистан для стабилизации цен планирует освободить от НДС импорт и продажу масла, мяса и картофеля

CentralAsia (UZ) - Депутаты Законодательной палаты предложили освободить ряд продовольственный товаров от уплаты налога на добавленную стоимость, сообщил депутат Расул Кушербаев.

Согласно проекту документу, с 15 октября 2020 года до 1 января 2021 года в Узбекистане импорт сахара, его сырья и торговлей этими продуктами освободят от налога на добавленную стоимость (НДС).

Кроме того, до 1 июля 2021 года от НДС намерены освободить импорт картофеля, растительного масла, мяса (говядина, баранина, курятина и другие), животных и птиц, а также торговлей этими продуктами.

По словам Кушербаева, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс разработан по инициативе депутатов. Цель — поддержка населения и бизнеса и обеспечения стабильности цен на потребительском рынке во время пандемии коронавируса.

По мнению народного представителя, это должно привести к снижению цен на растительное масло, мясо и другие потребительские товары на рынках.

Депутаты поддержали законопроект. Документ будет представлен на следующем пленарном заседании Сената.