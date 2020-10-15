Франция ужесточает карантин из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ужесточении санитарных мер в рамках борьбы с распространением пандемии.

Как сообщает Euronews, начиная с субботы вводится комендантский час с 21:00 до 6:00 в столичном регионе и восьми крупных агломерациях, где заболеваемость держится на высоком уровне. В список попали Лилль, Гренобль, Лион, Марсель, Монпелье, Руан, Тулуза и Сент-Этьен. Этот режим продлится как минимум четыре недели, правительство рассчитывает согласовать с парламентом его продление до 1 декабря.

Как заявил Макрон, если в течение этих шести недель жители страны проявят ответственное отношение к санитарным ограничениям и распространение инфекции удастся сдержать, то с конца года можно будет рассчитывать на постепенное смягчение этих мер. По его словам, важную роль в росте заболеваемости играют встречи друзей и родных, дни рождения и прочие праздники по вечерам. В девять вечера должны быть закрыты все магазины, бары, рестораны, кафе, театры и кинотеатры. По словам президента, предполагается, что в началу комендантского часа все жители указанных городов вернутся домой.

Макрон отметил, что ситуация с пандемией вызывает тревогу. Он охарактеризовал происходящее как «вторую волну», при этом президент настаивает, что правительство «не потеряло контроль» над распространением коронавируса.