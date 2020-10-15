За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели еще 179 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 179 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 104 525 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 141;
- Нур-Султан - 13 667;
- Атырауская область - 10 856;
- Карагандинская область - 9914;
- Восточно-Казахстанская область - 8385;
- Западно-Казахстанская область - 6765;
- Шымкент - 5129;
- Алматинская область - 4803;
- Жамбылская область - 4068;
- Северо-Казахстанская область - 3931;
- Павлодарская область - 3810;
- Туркестанская область - 3331;
- Акмолинская область - 3325;
- Актюбинская область - 3207;
- Кызылординская область - 3117;
- Мангистауская область - 3090;
- Костанайская область - 2986.
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