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  15 октября 2020
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели еще 179 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 179 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 104 525 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 141;

- Нур-Султан - 13 667;

- Атырауская область - 10 856;

- Карагандинская область - 9914;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6765;

- Шымкент - 5129;

- Алматинская область - 4803;

- Жамбылская область - 4068;

- Северо-Казахстанская область - 3931;

- Павлодарская область - 3810;

- Туркестанская область - 3331;

- Акмолинская область - 3325;

- Актюбинская область - 3207;

- Кызылординская область - 3117;

- Мангистауская область - 3090;

- Костанайская область - 2986.

Коронавирус в Казахстане
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