В Монголии за сутки не выявили случаев заражения СOVID-19

- Монголия, происшествия
- 10:04, 15 октября 2020
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CentralAsia (MNG) - В Монголии за минувшие 24 часа не выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.
Так, по состоянию на 14 октября в двух лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), лаборатории Национального центра зоонозных заболеваний и региональной лаборатории в городе Дархан сделано 812 тестов на СOVID-19. Все тесты дали отрицательные результаты.
В настоящее время 9 пациентов проходят лечение стационарно. Из них у 7 — легкая форма заболевания, а у 2 пациентов заболевание проходит в тяжелой форме.
Коронавирус в Монголии
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