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  15 октября 2020
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ВОЗ предупредила о резком росте смертности от коронавируса во всем мире
Коронавирусные похороны в Бразилии
Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) -  Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила о резком росте смертности от коронавируса во всем мире. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, рост смертности будет замечен через несколько недель.

Специалист отметила, что рост смертности всегда на несколько недель отстает от роста заболеваемости. Сейчас он находится на уровне порядка 5 тыс. человек в день.

По данным университета Джонса Хопкинса, на 15 октября в мире зарегистрировано 38, 4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались почти 1,1 млн человек.

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