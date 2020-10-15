15 октября отмечается Всемирный день сельской женщины

CentralAsia (UZ) - В Центральной Азии 58% населения проживает в сельских районах и, хотя этот показатель варьируется от страны к стране и в регионе наблюдаются стремительные темпы урбанизации, в Таджикистане доля сельского населения составляет 73,5%. При этом количество домохозяйств в регионе, возглавляемых женщинами, составляет всего 26,3%, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Вместе с тем доля женщин в экономически активном населении, занятом в сельском хозяйстве, составляет 41%. Возглавляемые женщинами домохозяйства более уязвимы к бедности, то есть женщины составляют непропорционально большую долю среди бедных слоев населения по сравнению с мужчинами. Такие домохозяйства беднее, потому что поддерживают большее количество иждивенцев. Иными словами, доля неработающих членов семей в этих хозяйствах выше, чем доля работающих. Это тем более актуально в сельской местности, где коэффициенты демографической нагрузки, как правило, выше, чем в городских районах. Женщины, живущие в небольших и очень отдаленных селах с высоким уровнем безработицы и ограниченными поставками газа и воды, тратят 90-100% своего времени на домашние дела, в том числе на сбор, транспортировку и очистку воды (например, для поддержания чистоты в доме, стирки, купания, приготовления пищи, питья и домашнего скота), а также сбор топлива для отопления дома. Плохая инфраструктура приводит к тому, что у женщин и людей с ограничениями по здоровью остается мало времени для других видов деятельности, таких как получение дохода, доступ к здравоохранению, государственным услугам и образованию. Кроме этого, у женщины - глав домашних хозяйств доходы как правило ниже, они имеют меньше активов и меньший доступ к оплачиваемой работе и производственным ресурсам, нежели мужчины - главы домохозяйств.

«Именно поэтому наш проект уделяет такое большое внимание вовлечению сельских женщин в деятельность проекта на местах, содействуя наращиванию их потенциала, повышению устойчивости и экономического благополучия их хозяйств», - говорит Махмуд Шаумаров, Региональный координатор проекта ФАО/ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах в Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2).

Проект активно вовлекает сельских женщин в созданные на местах полевые фермерские школы, а также уделяет большое внимание обеспечению равного участия женщин в процессах местного планирования, выбору инновационных практик, доступных как женщинам, так и мужчинам, а также мерам по устранению любых препятствий, с которыми фермеры-женщины сталкиваются при получении доступа к информационно-консультативным услугам.

По словам Далера Домуллоджанова, Национального технического координатора по вопросам земельных и водных ресурсов в Таджикистане, количество женщин – участниц проекта в стране растет и составляет уже больше 50%.

Ниже – истории сельских женщин из Казахстана и Таджикистана.

Есть несколько способов разводить сады: лучший из них – поручить это дело садовнику – убеждена кандидат сельскохозяйственных наук Бакыт Айнебекова

В детстве мечтала стать юристом. Казалось, вырасту и буду защищать людей. А вышло так, что защищаю нашу землю! Тут, видимо, сыграла свою роль наследственность: мои родители всю жизнь проработали агрономами. И я пошла по их стопам. Работаю заведующей отделом кормопроизводства в ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства». И очень хорошо понимаю, что невозможно заниматься сельским хозяйством, если не любишь свое дело и землю, на которой трудишься.

Для меня бережное и эффективное использование природных ресурсов – не просто глобальный и очень важный вопрос. Мы все отвечаем за то, что оставим после себя. Применение на практике технологий, не разрушающих экологию, производство органических продуктов питания, осторожное и грамотное отношение к химическим препаратам в сельском хозяйстве должны стать нормой. Землю нужно беречь, иначе будущим поколениям будет очень сложно жить.

Для меня и для нашего отдела, где в основном работают женщины, участвовать в проекте ФАО и ГЭФ «ИСЦАУЗР-2 – прежде всего большая ответственность и возможность роста. Проект работает первый год, но сделано уже немало.

На земле должны работать профессионалы, ведь недаром говорят: есть несколько способов разводить сады, лучший из них – поручить это дело садовнику. И когда мы проводили «Дни поля», фермеры с удовольствием в них участвовали, потому что учились, узнавали новое, общались, давали друг другу практические советы. Это всем так необходимо!

Сейчас мы заняты изучением 10 генотипов засухоустойчивых культур. Могар, сорго, тритикале, житняк вызывают у животноводов большой интерес. Все новое привлекает, вот раньше у нас никогда не выращивали африканское просо, а сейчас, благодаря экспертам ФАО, мы узнали, что эта культура может успешно расти и в наших краях.

У меня большая семья: сестры и братья, племянники, которые радуются моим успехам и всегда поддерживают в трудной ситуации. Но видимся мы не так часто, как хотелось бы, потому что с ранней весны до поздней осени я нахожусь в полях, ведь у агронома каждый день на счету. Мои близкие понимают, что работа требует полной самоотдачи. Впереди у нас большие задачи и мы готовы к их выполнению.

“Мы держимся благодаря взаимовыручке”, - говорит Латофат Аминова, член фермерской группы джамоата Ифтихор района А. Джоми.

Росла я в кишлаке Оби Ошик в многодетной семье. Очень дружно мы жили, всегда с теплом относились другу другу. Родители работали на земле и нас детства приучали любить крестьянский труд. А я мечтала стать медицинской сестрой, хотела помогать людям. Но не было возможности поехать учиться. А жизнь так распорядилась, что все-таки помогаю другим...

Сегодня я – мать семерых детей, хранительница домашнего очага. И не только: пять лет назад наша большая семья организовала фермерское хозяйство “Латофати рамазон”. Участок у нас - 3 гектара. Богарные земли. Но если распоряжаться ими по-хозяйски, использовать научный подход, то и на таких полях можно получать хорошие урожаи. В первый год мы выращивали в основном пшеницу, немного земли отводили под ячмень, нут, бахчевые культуры. Обычные семена не годились – нужны такие, которые давали бы урожай в засушливом климате, как у нас.

Все эти сельскохозяйственные секреты мы смогли узнать благодаря проекту ФАО, который работает у нас в районе. Специалисты посоветовали сажать махсар, помогли получить семена этой культуры – она, оказывается, может значительно улучшить состав почвы. В наших краях это важно. Надеемся, что сможем получать богатые урожаи. По договору наше фермерское хозяйство будет делиться семенами с другими фермерами. Так постепенно мы будем улучшать состояние нашей кормилицы - земли.

На семинарах и тренингах, которые постоянно проводились и проводятся в рамках проекта, мы узнали и другие секреты ведения успешного фермерского хозяйства. А теперь я делюсь полученными знаниями не только с жителями нашего села, но и с соседями из других кишлаков. Сегодня много молодых женщин хотят заниматься сельским хозяйством, работать на земле. И я даю советы всем, кто ко мне обращается. Мне кажется, мир, в котором мы сегодня живем, только и может держаться на взаимовыручке. Так что моя детская мечта помогать другим исполнилась! Мы не только помогаем друг другу советами, но и работаем сообща во время посева или уборки урожая. Всем вместе трудиться гораздо легче!

Мечтаем, чтобы при джамоате открылся сезонный детский садик, чтобы молодые женщины могли спокойно заниматься фермерскими работами у себя на полях. Мы надеемся, что эта наша идея воплотится. А в будущем я хочу развивать методы полевых фермерских школ в нашем сообществе. И тогда все мы станем настоящими профессионалами.

Человек без мечты – это как птица без крыльев, убеждена Дина Генжегараева из Казахстана, которая вместе с мужем успешно занимается фермерством





Мне – шестьдесят лет. В молодости закончила политехнический институт, но так сложилось, что работаю на земле. И о заслуженном отдыхе даже не думаю! Мы с мужем начали выращивать овощи. Стали настоящими земледельцами. Говорю это с гордостью.

Не секрет, что работа у фермеров сложная, непростая. Земля требует особого внимания, большой любви, кропотливого ухода в любую погоду. Стоит на улице зной – мы на участке, дождь – мы работаем, потому что те культуры, которые мы посадили, ждать не могут. Зато как радуется сердце, когда люди благодарят нас за ту свежую и отборную продукцию, что мы поставляем

Нам очень хочется выращивать овощи без химических удобрений. Органические помидоры, огурцы, картошка, лук – вот будущее, к которому мы стремимся. Но без знаний это невозможно. Поэтому мы очень благодарны проекту ФАО, специалисты которого помогают нам узнать новейшие технологии, современные методы ведения хозяйства. Это так важно для успеха!

Консультанты проекта рассказали нам о новой культуре сорго. Оказывается, это удивительная культура, которая может давать хорошие урожаи. К тому же она устойчива к холодам, а в нашем переменчивом климате это актуально. Мы с супругом решили посадить сорго. Нельзя бояться экспериментировать!

Очень многое мы также узнали, когда начали обмениваться опытом с другими фермерами. «День поля» стал для нас жизненной необходимостью.

В последнее время читаю книги по саморазвитию, психологии, из них узнала: куда направишь энергию – там и жди процветания. И мы направляем всю свою энергию в труд!

Мы с мужем вырастили шестерых детей. К сожалению, одного сына наша семья потеряла. И выстояли мы во многом благодаря работе! Забот много – нужно успевать готовить еду, помогать детям в учебе, заботиться о множестве домашних дел. Но все можно успеть: нужно только большое желание.

Человек без мечты – как птица без крыльев. Наша мечта сейчас – поддержать своих детей, женить и выдать замуж. А еще мечтаю о путешествиях. Нам с супругом хотелось бы увидеть мир, новые места. Но главное для нас – жить в родной стране в мире и достатке.

Труд и терпение – оружие сильных, считает Нурби Ниязова – фермер джаомата Яккатут (район А. Джоми), которая сегодня уверенно стоит на ногах и не собирается останавливаться на достигнутом





Если бы в юности кто-нибудь сказал мне, что в будущем буду профессионально заниматься сельским хозяйством, то я бы очень удивилась. В 1996 году поступила в техникум № 37, закончила его, получила диплом швеи. И думала, что всегда буду заниматься профессией, которую когда-то выбрала.

Но жизнь вносит свои поправки: однажды стало понятно, что нам с мужем нужно поднимать двоих детей, а швейное ремесло востребовано не так, как хотелось бы. И в 2005 году я решила рискнуть - организовала фермерское хозяйство “Насимджон”.

Поначалу было нелегко, страшила неизвестность, но понимала, что нельзя бояться трудностей. Ведь я выросла в семье, где родители всю жизнь трудились на земле. И хорошо понимала, что у крестьянина главное оружие – это труд и терпение.

Сначала обрабатывала 4,5 га пахотной земли. Первые несколько лет сажала только хлопок. И эта культура приносила неплохой доход! Но неожиданно ситуация на рынке изменилась: хлопок стало трудно продать. Тем не менее, очень удачным выдался 2017 год, урожай вырастили на славу, мы смогли выгодно его продать, решили даже расширить производство. Купили три коровы. Мне очень хорошо помогали муж и сыновья. Сейчас у нас уже десять коров. Можно сказать, целая ферма!

А вот сезоны 2018-го и 2019-го годов оказались нелегкими – урожай хлопка из-за жаркой погоды снизился, а мы не смогли покрыть свои расходы. И трудности со сбытом выращенного уражая хлопка по-прежнему сохраняются, поэтому в прошлом году пошли другим путем: на двух гектарах посадили хлопок, а на остальной площади – пшеницу, махсар и овощи.

В нашем район почвы сильно засолены, поэтому необходимо тщательно соблюдать севооборот, использовать семена и минеральные удобрения только выского качества. Благодаря помощи проекта ФАО мы смогли получить хорошие семена махсара, и что очень важно для нас – ценные знания.

У нас была организована полевая фермерская школа и я посещала все семинары, которые проводили для нас специалисты ФАО. Мы многое узнали о технологиях выращивания сельскохозяйственных культур, которые могут хорошо развиваться на наших засоленных почвах, познакомились с тонкостями приготовления компоста, нам также объясняли, как правильно растить овощи в нашем климате.

Я также рассказывала соседям то, что успела узнать за годы фермерской работы. В основном на полях сегодня работают женщины, и они не уступают мужчинам! Можно сказать, что фермерская школа стала для нас второй семьей: мы дружно решаем возникающие проблемы, выручаем друг друга, помогаем не только в поле, но и в домашних делах. Только представьте себе, как гармонична и радостна стала бы наша страна, если бы каждый человек – молодой или старый – поделился бы с остальными тем, что получается у него лучше всего.

Могу точно сказать, что с появлением проекта ФАО наша жизнь стала интереснее, ярче, богаче - и не только в материальном плане. Мы постоянно учимся, вместе принимаем решения, и моя мечта - создать консультативный центр по поддержке и обучению молодых фермеров при джамоате. Тогда гораздо больше людей могли бы узнать то, что знаем сегодня мы. У нас много планов, верю, что мы их все осуществим.

Стартовавший во второй половине 2018 года пятилетний проект ФАО/ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах в Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2) с бюджетом более 75 миллионов долларов США является одной из крупнейших инициатив в области природных ресурсов, софинансируемой правительствами участвующих стран.

Главной целью этого многостранового проекта ФАО-ГЭФ является широкое распространение и масштабирование наилучших технологий и подходов комплексного управления природными ресурсами в засушливых и засоленных территориях Центральной Азии и Турции.