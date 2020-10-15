Возможен ли мир в Нагорном Карабахе?

CentralAsia (CA) - Вооруженные столкновение между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.

Сегодня, как и на протяжении нескольких веков, Кавказ — буферная зона между Россией, Турцией, Ираном и Западом. Ни армяне, ни азербайджанцы не пойдут на необходимые компромиссы пишет Десислава Русанова, один из ведущих мировых экспертов в области разрешения конфликтов и один опытных сотрудников международной организации по мирным переговорам Inter Mediatе. Статья опубликована в болгарской газете «Труд».

В начале конфликта издание отмечало, что победа одной из сторон невозможна, равно как и невозможен мир без компромиссов, поэтому победителей не будет. Через две недели после начала самых широкомасштабных боевых действий после окончания войны 1988-1994 года стало ясно, что как для армян, так и для азербайджанцев цена продолжения боевых действий слишком высока, и 10 октября они заключили гуманитарное перемирие и согласились возобновить мирные переговоры.

Возможен ли мир в Нагорном Карабахе?

Газета отметила несколько факторов для достижения мирного договора:

- Безвыходное положение, вредное для обеих сторон;

- Точки соприкосновения для возможного достижения согласия;

- Широкая поддержка в собственной стране и со стороны сторонников внутри и за пределами страны;

- Благоприятные геополитические обстоятельства. Великие силы должны прийти к общему согласию в том, что решение этого конфликта необходимо;

- Политическая воля и сильное руководство с обеих сторон.

В настоящее время ничего из этого в ситуации с нагорно-карабахским конфликтом нет. Безвыходное положение, вредное для обеих сторон, пишет автор.

На практике это означает, что поддержание конфликта будет обходиться обеим сторонам дорого, они не смогут качественно улучшить свои позиции, поэтому будут вынуждены искать способы разрешения конфликта. В течение последних почти 30 лет для Армении, Азербайджана, а также для территории Нагорного Карабаха сохранение статус-кво было меньшим риском, чем его изменение.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе, и несмотря на политически невыгодный для экономически процветающего Азербайджана факт, что 20% его территории не находятся под его контролем, изменение статус-кво обойдется всем дороже. Фактически, на протяжении последних почти 30 лет, с тех пор как было подписано первое перемирие и начался мирный процесс, эта тупиковая ситуация оказывается не вредной, а удобной для обеих сторон. Эта ситуация ранит, но не так сильно, как интенсивные боевые действия, ни к чему не приводящие мирные процессы и возможное сосуществование двух искалеченных народов, считает эксперт.

Как пишет издание, самым важным для Азербайджана в мирном договоре является гарантия того, что Нагорный Карабах — часть территории Азербайджана. Самым важным для Армении является сохранение Нагорного Карабаха за пределами территории Азербайджана.

В этом условии больше всего противоречий. На Кавказе переплетаются интересы Турции, России, Ирана и Запада. Нагорный Карабах попадает в контекст общей динамики нынешних отношений между Россией, Турцией, Ираном и Западом — сложного конгломерата процессов, начинающихся на Кавказе, проходящими через Сирию до Ливии, и процессов, начинающихся в Грузии, проходящих через Украину до Беларуси — геостратегических интересов, таких как управление политикой, физическое присутствие (военные базы, корпорации), нефтегазовая инфраструктура.

Кроме того, сегодня, как и на протяжении нескольких веков, Кавказ — это буферная зона между Россией, Турцией, Ираном и Западом. Народы Азербайджана и Армении не готовы идти на многие уступки, а именно они необходимы для подписания мирного договора, полагает Русанова.



Незадолго до новой эскалации Владимир Казимиров, российский посредник при заключении перемирия в 1994 году, сказал: «Урегулирование этого конфликта требует много усилий, терпения. Это дело должно перейти в руки новых поколений, а не тех, кто участвовал в этой войне». Но 30 лет спустя это новое поколение снова стало военным. Для установления мира в регионе нужно снова ждать следующее поколение?

Даже если один из президентов захочет пойти на политический риск и начать мирные переговоры для разрешения конфликта, все, кто принимал участие в мирных переговорах, знают, что самые трудные переговоры — это не переговоры с противником, а со своей собственной страной.

Даже при самом сильном руководстве в обеих странах возможности любого президента (или премьер-министра) по вопросу Нагорного Карабаха очень ограничены. Нагорный Карабах стал вопросом идентичности и для армян, и для азербайджанцев, так что у любого лидера, кем бы он ни был, очень мало пространства для маневра в этом вопросе. Тем более, когда отсутствуют все остальные вышеперечисленные факторы — нет вредной для обеих сторон тупиковой ситуации, нет благоприятного стечения геополитических факторов, нет точек соприкосновения для возможного согласия, нет поддержки в собственной стране по данному вопросу.

Наиболее интенсивно мирный процесс в Нагорном Карабахе развивался в 2007-2008 годах, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ из США, России и Франции попытались сблизить позиции стран, чтобы достичь рамочного соглашения о мирном договоре, основанного на некоторых базовых так называемые «мадридских» принципах. Теоретически эти мадридские принципы были наиболее близки возможному компромиссу. Но, несмотря на упорную работу Минской группы и их партнеров в международных организациях, и принципы, и возможность заключения рамочного мирного договора были неприемлемы для обеих сторон, и мирный процесс застопорился. Теперь, спустя 10 лет, ситуация еще более усложнилась, и урегулировать конфликт мирным путем будет еще сложнее.

Автор материла Десислава Русанова была была посредником в нескольких важных армяно-азербайджанских мирных конференциях, поддерживающих посреднические усилия Минской группы.