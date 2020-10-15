В Узбекистане за ночь выявили 120 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 15 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 62 175 (+120).

По данным Минздрава, новые случаи заболеваний выявлены: 21 в Ферганской области, 15 в Наманганской области, 13 в Сырдарьинской области, 12 в Андижанской области, 11 в Ташкенте, 11 в Ташкентской области, 9 в Самаркандской области, 7 в Навоийской области, 6 в Кашкадарьинской области, 6 в Хорезмской области, 5 в Сурхандарьинской области, 4 в Республике Каракалпакстан.

За ночь 2 пациента с коронавирусом скончались.

На данный момент в стране выздоровели 59095 человек, инфицированных коронавирусом (95%). 564 пациента проходят лечение.