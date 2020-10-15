Экс-президент Монголии проголосовал на выборах в органы местного самоуправления

CentralAsia (MNG) - Голосование на выборах в органы местного самоуправления началось сегодня, 15 октября, в Монголии. Ровно в 07:00 по местному времени по всей стране открылись 2148 избирательных участков.

По данным Генеральной избирательной комиссии (ГИК), в списки избирателей включены 2 миллиона 140 тысяч 95 человек, и 1 миллион 4 тысячи 256 из них проголосуют в Улан-Баторе. Голосование продлится до 20:00 вечера.

Экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж отдал свой голос на выборах.

В общей сложности 17 149 кандидатов от 9 партий, одной коалиции и независимые кандидаты на выборах в Хурал (собрание) аймака и столицы, а также 9 партий и независимых кандидатов на выборах в Хурал сомона и района столицы были зарегистрированы и завершили свои предвыборные кампании в установленные законом сроки.

Голосование продлится до 20:00 вечера. После закрытия избирательных участков для голосования в соответствии с законом на всех избирательных участках будет проведен контрольный подсчет до 50 процентов бюллетеней. Это будет сделано открыто по выбору наблюдателей от партий и коалиций на данном избирательном участке.

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