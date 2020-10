В Нидерландах карантин встретили танцами. Видео

CentralAsia (CA) - На центральной площади нидерландского города Гаага танцами под техно-музыку и распитием спиртных напитков приветствовали вступление в силу частичного локдауна 14 октября, в 22:00 по местному времени, сообщает телеканал Deutsche Welle.



«Это последняя ночь перед локдауном, возможность последний раз попраздновать, особенная ночь для нас», - сказал один из пришедших на площадь Саймон Карелсе.



В стране закрываются бары, кафе и рестораны, им разрешено продавать еду и напитки только на вынос. В общественных местах в обязательном порядке предписывается носить защитные маски.

В период с 20:00 до 7:00 запрещается продажа алкогольных напитков и марихуаны и их потребление в общественных местах. Речь идет о самых строгих ограничениях с марта.



Countdown to partial lockdown. Scene in The Hague 25 mins before new rules kick in #COVID19 pic.twitter.com/fRJkbpLaKd — anna holligan ? (@annaholligan) October 14, 2020