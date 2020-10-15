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  15 октября 2020
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В Нидерландах карантин встретили танцами. Видео
Предыстория: Нидерланды вводят режим частичной изоляции из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  На центральной площади нидерландского города Гаага танцами под техно-музыку и распитием спиртных напитков приветствовали вступление в силу частичного локдауна 14 октября, в 22:00 по местному времени, сообщает телеканал Deutsche Welle.

«Это последняя ночь перед локдауном, возможность последний раз попраздновать, особенная ночь для нас», - сказал один из пришедших на площадь Саймон Карелсе.

В стране закрываются бары, кафе и рестораны, им разрешено продавать еду и напитки только на вынос. В общественных местах в обязательном порядке предписывается носить защитные маски.
В период с 20:00 до 7:00 запрещается продажа алкогольных напитков и марихуаны и их потребление в общественных местах. Речь идет о самых строгих ограничениях с марта.

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