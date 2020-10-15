День благодарения монгольской семьи в Канаде

CentralAsia (MNG) - Намуунбилэг Басаа уехал из Монголии как беженец и не знал, что у него родилась дочь вскоре после его ухода из родной страны.

Намуунбилэг, которого друзья и сослуживцы называли Билли, покинул Монголию в качестве беженца 22 года назад во время кризиса и политических потрясений в этой восточноазиатской стране, передает канадский телеканал «CBC»

Не зная о рождении своего ребенка, Намуунбилэг женился и создал в Калгарии свою семью, живя канадской мечтой и добиваясь успеха в качестве беженца. Намуунбилэг — опытный механик в LaFarge. Его жена-монголка — ассистент стоматолога.

Затем в 2014 году он узнал о том, что в Монголии у него есть 15-летняя дочь Индра, о существовании которой он даже не подозревал. Они соединились онлайн, начали общаться и налаживать отношения.

В 2018 году заговорили о том, что Индра навсегда присоединится к ее отцу в Альберте. Намуунбилэг начал разговаривать с консультантом по иммиграционным вопросам, чтобы выяснить, что возможно.

Эта мечта наконец стала реальностью в сентября 2020 года, когда 21-летняя Индра сошла с международного рейса из Японии в международном аэропорту Калгари и впервые увидела своего отца и его семью — свою новую семью.





Сегодня, после двух недель изоляции из-за ограничений COVID-19, они сядут за стол и разделят свой первый канадский День благодарения вместе.

Для них обоих сейчас все ново.

«Это был самый счастливый момент для всех нас», - сказал Намуунбилэг. «Это было невероятно, нереально, я не мог описать то, что мы чувствовали. С COVID-19 это было так странно. Я хотел обнять ее, мы все хотели обнять, и это было тяжело», - говорит он.

Индра изо всех сил пытается подобрать слова, чтобы правильно передать, каково это было впервые увидеть своего отца.

«Это было невероятно. Это все, что я могу сказать», - сказала она после долгой паузы.

Последние пару недель были для Индры вихрем.

Намуунбилэг сказал, что его монгольские друзья и семья не могут дождаться встречи с ней. «Мы так благодарны, что она здесь, и жизнь просто невероятная, мы так счастливы», - сказал Намуунбилэг.

Он говорит, что Канада отдала ему все, что у него есть. Он надеется, что страна, которая приняла его, может предложить его дочери такие же возможности.

«Вы можете быть настолько свободными, насколько хотите, и если вы много работаете и хотите что-то сделать, нет другой страны, которая могла бы предоставить вам возможности, которые предоставляет Канада», - сказал Намуунбилэг.

Индра прибыла, когда ее отец и его семья переехали в новый дом к западу от Калгари. Она до сих пор не видела гор и не исследовала город. Ее первым настоящим вкусом канадской жизни станет ее первый День Благодарения.

«Это будет для нас самый памятный День Благодарения. У нас обязательно будет большой пир», - сказал Намуунбилэг.

Индра сказала, что она знакомится со своей новой семьей, включая мачеху, двух сводных братьев и сводную сестру.

Она сказала, что хочет получить водительские права и уже говорит здесь о школе и своем будущем. «Я уже люблю Канаду», - сказала она.

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