Ученые рассказали, насколько высока вероятность повторного заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - Американские ученые провели исследование, где был подробно проанализирован пятый на данный момент официально подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом: пациент был снова инфицирован спустя несколько недель после того, как уже переболел COVID-19, передает Deutsche Welle.

25-летний американец в течение 48 дней был инфицирован двумя разными штаммами коронавируса. Впервые у него диагностировали COVID-19 в апреле, молодой человек ушел на карантин, после чего сделал два теста ПЦР с отрицательным результатом.

В июне тест на коронавирус снова оказался положительным, при этом во второй раз заболевание протекало намного тяжелее. Оно сопровождалось высокой температурой, головной болью, головокружением, кашлем, тошнотой и расстройством желудка, в итоге пациенту понадобились госпитализация и кислородная поддержка.

Авторы исследования приходят к выводу, что инфицирование SARS-CoV-2 и перенесенное заболевание COVID-19, возможно, не гарантируют выработку полного иммунитета. Поэтому они рекомендуют вне зависимости от полученных ранее результатов тестов на коронавирус принимать меры предосторожности для предотвращения заражения первичного или повторного.

«Нам еще многое неизвестно о действии вируса SARS-CoV-2 и реакции иммунной системы, но полученные нами сведения говорят о том, что перенесенное заболевание COVID-19 не обязательно дает защиту от повторного заражения», - сказала Марк Пандори, сотрудник лаборатории по вопросам общественного здравоохранения в университете Невады и ведущий автор исследования.

Пандори отмечает, что он и его коллеги исследовали лишь один случай повторного заражения, поэтому полученные результаты не позволяют сделать вывод об их универсальности. «Необходимы дальнейшие исследования, хотя информация о том, что человек может во второй раз заразиться коронавирусом, должна помочь понять, как реагирует иммунная система на коронавирус», - добавил ученый.

Есть ли сходство между случаями повторного заражения?

Согласно исследованию, геномы образцов вируса SARS-CoV-2 пациента из штата Невада были секвенированы в апреле и июне 2020 года. Выяснилось, что между ними есть существенные генетические различия. Это позволило предположить, что пациент был заражен двумя разными инфекциями SARS-CoV-2.

До случая пациента из Невады по всему миру были официально подтверждены четыре повторных заражения SARS-CoV-2: в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре, но только у пациента из Эквадора заболевание во второй раз протекало тяжелее, чем при первой инфекции.

«Нужно проводить больше исследований, чтобы понять, как долго может сохраняться иммунитет у людей, подвергшихся воздействию SARS-CoV-2 и почему в некоторых случаях повторное заболевание протекает тяжелее», - говорит Пандори.

Что могло стать причиной тяжелых симптомов?

Авторы исследования выдвигают несколько гипотез, объясняющих более тяжелое протекание заболевания во второй раз. По одной из них пациент во второй раз мог подвергнуться очень высокой вирусной нагрузке, вызвавшей более сильную реакцию, или же столкнуться с более вирулентной версией вируса.

Другая гипотеза заключается в том, что причиной тяжелых симптомов при втором заражении могло стать антителозависимое усиление инфекции (Antibody-Dependent-Enhancement, ADE) - механизм, при котором вирусы используют иммунную систему для еще более эффективного и массового поражения организма. Это явление ученые уже наблюдали при бета-коронавирусе SARS-CoV и других заболеваниях, таких как лихорадка Денге.

При феномене ADE вирус использует антитела «хозяина» в качестве «троянского коня»: инфекционно усиливающие антитела, связываясь с вирусом, не борются с ним, а обеспечивают его более полное поглощение клеткой, способствуя, таким образом, его размножению.

Наконец, еще одним объяснением могла бы стать возможность одновременного заражения пациента сразу двумя штаммами вируса. Это означало бы, что второй штамм остался незамеченным при первом исследовании в апреле. А к июню организм полностью поборол первый штамм.

Повторных заболеваний может быть гораздо больше

Авторы исследования призывают не забывать о том, что в рассмотренном ими случае повторного инфицирования, как и в четырех других задокументированных случаях, речь идет о пациентах с явными симптомами COVID-19. Существует вероятность, что многие первичные и/или повторные заражения коронавирусом протекают бессимптомно, и поэтому остаются незамеченными.

Марк Пандори полагает, что лаборатории по всему миру недостаточно часто проводят комплексное геномное секвенирование вируса у пациентов, заболевших COVID-19, и это ограничивает возможности исследователей и системы здравоохранения по диагностике и отслеживанию генетического разнообразия вируса.